Coronavirus: Crimi, 3 mln M5S a sanità

ROMA, 9 MAR - "Ci siamo dentro tutti, in questa emergenza Coronavirus. E tutti insieme possiamo uscirne, ognuno di noi facendo la sua parte. Anche il MoVimento 5 Stelle, oltre alle proposte costruttive a sostegno di imprese, lavoratori, settori produttivi, sanità, istruzione e molto altro, farà la sua parte, con un gesto concreto e immediato. Insieme ai capigruppo di Camera e Senato abbiamo deciso di proporre ai nostri iscritti di destinare 3 milioni di euro delle restituzioni dei nostri stipendi all'acquisto di attrezzature per la terapia intensiva e altro materiale sanitario occorrente a far fronte all'emergenza. Nei prossimi giorni procederemo alla votazione della proposta, procedura necessaria per ratificare la destinazione, ma, in considerazione del momento emergenziale, sono convinto che sarà una votazione quasi unanime. Dell'acquisto si occuperà poi la Protezione Civile, alla quale doneremo la cifra". Così il capo politico M5S Vito Crimi in un post su il Blog delle Stelle.