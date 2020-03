Cinema: box office Usa, Onward resiste al coronavirus

ROMA, 08 MAR - Onward resiste alla paura per il coronavirus negli Usa: il fantasy animato debutta nei cinema americani - la cui programmazione va avanti regolarmente, mentre in Italia è annunciato per il momento per il 16 aprile - con 40 milioni di dollari incassati nel fine settimana (68 milioni in tutto il mondo). Scivola in seconda posizione The Invisible Man (L'uomo invisibile), con 15 milioni di dollari (52.6 milioni in totale sul mercato nord americano), seguito da un'altra new entry, The Way Back (8,5 milioni di dollari). In quarta posizione si piazza Sonic, con 8 milioni di dollari nel week end (141 milioni in totale, circa 300 milioni worldwide), seguito dal Risveglio della foresta (7 milioni, 58 milioni in totale)., Emma (5 milioni) e da Bad Boys for Life (3 milioni nel fine settimana, 202 milioni complessivi e oltre 415 in tutto il mondo). (ANSA).