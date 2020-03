Coronavirus: Germania, oltre mille casi

ROMA, 8 MAR - Anche la Germania, come la Francia, ha superato la soglia dei mille casi di coronavirus. Lo ha reso noto l'istituto Robert Koch (organizzazione responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive), secondo quanto riporta Die Zeit. In particolare, sono almeno 1.028 i casi accertati. La regione più colpita è il Nord Reno Westfalia, con 484 casi, 40 sono stati rilevati a Berlino.