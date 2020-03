Sindaci zona rossa, governo chiarisca

MILANO, 8 MAR - "Vogliamo dal governo informazioni chiare e interpretazioni autentiche del decreto firmato questa notte" dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle nuove misure per limitare il contagio del Coronavirus: è quanto chiedono in una nota i sindaci dei due più grandi Comuni inseriti nella zona rossa del lodigiano Elia Delmiglio (Casalpusterlengo) e Francesco Passerini (Codogno). "Le nostre comunità - sottolineano - hanno dimostrato rispetto delle prescrizioni, pazienza e pacatezza e oggi pretendono semplicemente chiarezza". "Domani - riferiscono - chi va a lavorare e chi riapre l'attività deve sapere cosa può o non può fare e gli operatori sanitari devono avere a disposizione norme chiare".