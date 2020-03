Covid-19:Sanremo a vacanzieri:stare casa

SANREMO (IMPERIA), 8 MAR - Appello del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ai cittadini che hanno raggiunto la riviera in questi giorni da quei Comuni che il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri ha definito zone rosse. Faccio appello a tutti affinché abbiano il senso civico e la responsabilità di non uscire dai propri domicili". Sanremo in questo periodo è frequentata da cittadini del nord che lasciano le loro zone per trascorrere un periodo di vacanza approfittando del clima mite della riviera: molti in hotel altri nello loro seconde case. Ma l'appello del sindaco è anche per i suoi concittadini che invita a "osservare tutte le direttive impartite e le misure comportamentali indicate". Il sindaco si rivolge anche ai gestori di pubblici esercizi: "Chiedo un alto senso di responsabilità e di mettere in atto tutte le misure indicate per contenere il virus, senza costringere l'autorità pubblica ad intervenire. La situazione, per chi ancora non lo avesse compreso, è molto complessa".