+17 casi in un giorno in Alto Adige

BOLZANO, 08 MAR - In Alto Adige, nel corso della giornata di ieri, 48 pazienti sono stati sottoposti ad analisi e tamponi. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige comunica che ieri sera (7 marzo) risultavano positivi al test 17 di loro, questo significa che è probabile un'infezione da Covid 19. Sale così a 27 il numero delle persone sottoposte al test risultate positive; per 26 di loro manca ancora la conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Uno dei pazienti è in cura presso il reparto cure intensive. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ricorda che in presenza di sintomi simili a quelli dell'influenza e a tosse bisogna rivolgersi al medico di fiducia oppure all'accettazione d'urgenza.