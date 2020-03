Incidente a Bologna, morto tassista

BOLOGNA, 08 MAR - Incidente mortale nella notte in via Mazzini a Bologna. Qualche minuto dopo l'una, davanti al ristorante Pinterrè, si è verificato un violento scontro tra un'auto, un'Audi di grossa cilindrata, condotta da un 61enne, e un taxi che era in attesa di caricare i clienti. Per le ferite riportate nell'impatto è deceduto il tassista di 49 anni, Fabrizio Cervellini. Da una prima ricostruzione, gli accertamenti sono stati condotti dalla Polizia locale, sembra che l'Audi, a bordo del quale c'era anche la moglie del conducente di 63 anni, viaggiasse a velocità sostenuta e, mentre percorreva via Mazzini diretta verso il centro, abbia tamponato il taxi che stava per caricare i clienti. Un urto violento che ha spinto l'auto bianca fino all'incrocio con via Fossolo, nella traiettoria ha danneggiato anche sei vetture parcheggiate.