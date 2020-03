Conte, ridotta mobilità

ROMA, 8 MAR - "Le forze di polizia saranno legittimate a chiedere conto" ai cittadini che si muovono sui territori interessati dalle nuove norme per il contenimento del Coronavirus: "C'è un divieto non assoluto di muoversi ma la necessità di motivarlo sulla base di specifiche indicazioni. C'è una ridotta mobilità". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte annunciando il nuovo dpcm sul Coronavirus che limita gli spostamenti in Lombardia e altre province.