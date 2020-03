Covi: 4 nuovi casi nel Senese e Aretino

SIENA, 7 MAR - Quattro nuovi casi positivi al Covid-19 in provincia di Siena e nell'Aretino. Nel Senese si tratta di tre uomini, un 55enne di Poggibonsi, un 37enne di Chiusi e un 34 anni di Chianciano, ora a casa in sorveglianza attiva. Secondo quanto appreso, il 34enne e il 37enne sono collegati ai casi già conosciuti di Chiusi: sono a oggi 11 complessivi. Il 55enne è invece collegato ai casi della gara di ballo a Chianciano: sei in totale finora. Nell'Aretino risultato positivo un sessantenne di Foiano della Chiana, ora in terapia intensiva ad Arezzo, che era stato ricoverato il 3 marzo per un'importante broncopatia all'ospedale di Cortona. Ieri è risultato positivo al coronavirus, motivo per cui l'Asl ha predisposto immediatamente l'autoisolamento del personale sanitario interessato, una decina di persone, e disposto provvedimenti precauzionali per pazienti, familiari e visitatori della stanza dove era ricoverato il sessantenne. Già sanificati tutti gli ambienti dell'ospedale.