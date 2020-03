Grand Princess in porto non commerciale

ROMA, 7 MAR - La nave da crociera Grand Princess, bloccata al largo della California dal 4 marzo, sarà dirottata su un porto non commerciale questo weekend e lì i 3.533 passeggeri e l'equipaggio saranno sottoposti al test del coronavirus dopo che 21 sono risultati contagiati. Lo ha annunciato il vice presidente americano Mike Pence, commissario straordinario per l'emergenza. Intanto un passeggero è stato portato in elicottero a San Francisco per "ricevere assistenza medica".