Coronavirus:sindaci sardi, più controlli

CAGLIARI, 7 MAR - Anci Sardegna e tutti i sindaci sardi chiedono "l'immediata risoluzione delle problematiche che non permettono, nel momento di massima crisi, un controllo accurato - con le tecnologie più appropriate e con una mappatura totale di chi entra e di chi esce dall'Isola, i motivi del viaggio e i suoi spostamenti recenti - negli aeroporti e soprattutto nei porti della Sardegna". Il presidente regionale dell'Anci Emiliano Deiana, in una lettera aperta al Governo e alla Regione, mette in evidenza che "ad oggi sussistono delle problematiche circa i controlli negli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia (alla riapertura) e quelli da attivare nei porti di Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura (collegamento con il porto di un altro Stato: la Francia), Arbatax, Oristano e Cagliari nonché con le nostre isole minori di La Maddalena e dell'Isola di San Pietro".