Ponte, è ora della campata sul Polcevera

GENOVA, 6 MAR - Prenderanno il via domani le operazioni che porteranno al varo della campata da 100 metri del nuovo ponte di Genova che 'scavalcherà' il torrente Polcevera tra la pila 9 e la pila 10 e andrà a sostituire la campata crollata il 14 agosto 2018. L'operazione avviene in tre fasi: la prima, domani, di sollevamento dell'impalcato con il jack up e la sistemazione sui carrelli per la sua movimentazione all'interno del cantiere. Domenica mattina la movimentazione dell'impalcato dal cantiere ponente fino al fiume poi a seguire la sistemazione in alveo e l'innalzamento vero e proprio della campata. I numeri sono eccezionali: il peso dell'opera è di 1800 t. che saranno issate a 40 metri di altezza. La struttura, che si congiungerà con l'altra campata da 100 metri collocata tra le pile 8 e 9 scavalcherà il torrente Polcevera, un passo fondamentale per ricongiungere le due parti di Genova separate da quel tragico crollo. Con la campata verranno sollevate anche le lastre d'acciaio per i solai e l'armatura della soletta.