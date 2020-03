Disney+ in Italia dal 24 marzo, ecco i contenuti

ROMA, 06 MAR - Venticinque originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7 mila episodi. Questa la line-up con cui si presenta Disney+ in Italia dal 24 marzo quando i fan di tutte le età avranno modo di sperimentare i contenuti dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva. Gli appassionati di supereroi avranno accesso a oltre 30 film Marvel - tra questi Avengers: Endgame, Captain Marvel e il candidato all'Oscar Black Panther, - e a oltre 40 serie Marvel, sia d'animazione che live action, tra le quali Marvel's Spiderman e Marvel's Agent Carter. Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel. Disney+ sarà anche la casa di Star Wars con i film e le serie di Star Wars come Star Wars: The Clone Wars e l'attesissima The Mandalorian. Saranno disponibili i classici dell'animazione Pixar come Wall.E, Toy Story, Monsters & Co, Up, Ratatouille, assieme a cortometraggi e serie inediti come Vita da lampada, Pixar tra la gente o I perché di Forky. Spazio anche a oltre 500 episodi de I Simpson e ancora a documentari e serie targati National Geographic. Gli abbonati potranno anche accedere per la prima volta a tutti gli storici tesori Disney da Dumbo a La spada nella roccia e prodotti come Violetta e Hannah Montana o gli inediti Stargirl e Timmy Frana. Per i più piccoli Topolino, PJ Masks-Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell'Isola che non c'è, le serie di Zack & Cody, Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb. Nei prossimi mesi saranno disponibili in esclusiva anche due produzioni originali italiane: Penny on Mars e I cavalieri di Castelcorvo. A questi titoli si affiancherà il meglio del cinema hollywoodiano, con film di culto come Mary Poppins e Avatar; successi recenti come Ralph spacca Internet; prime visioni assolute come Togo. In arrivo anche 25 originali esclusivi, tra questi, High School Musical: The Musical: La Serie, la serie di National Geographic Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e il remake di Lilli e il vagabondo. (ANSA).