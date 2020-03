Tesei, Governo faccia aumentare fiducia

PERUGIA, 6 MAR - "E' necessario che il Governo adotti in maniera tempestiva una serie di misure straordinarie in grado di sostenere investimenti e redditi e faccia aumentare la fiducia nel sistema e nelle aspettative degli operatori economici e delle famiglie": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Che ha commentato un documento della "Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome" con una serie di richieste al Governo affinché si attuino delle misure che possano contrastare la crisi economica derivante dal coronavirus. "Come Umbria - ha detto Tesei -, abbiamo avanzato alla Conferenza una serie di proposte che, nella loro quasi totalità, sono state recepite e che hanno integrato e modificato il documento finale contenente le richieste avanzate al Governo centrale".