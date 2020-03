Biden domina nei sondaggi in Florida

WASHINGTON, 6 MAR - Joe Biden vola nei sondaggi sulle primarie democratiche in Usa e soprattutto, vincendo in Florida il prossimo 17 marzo, potrebbe dare la spallata finale a Bernie Sanders. Nell'ultimo sondaggio dell'istituto St.Pete Poll nel Sunshine State, che mette in palio 219 delegati, l'ex vicepresidente è in vantaggio di ben 47 punti, col 61% delle preferenze contro il 12% di Sanders. Il precedente sondaggio della Florida Atlantic University dava Biden avanti di 26 punti.