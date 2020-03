M5S: in Veneto si va al ballottaggio

ROMA, 6 MAR - Erika Baldin e Enrico Cappelletti sono i due candidati di M5s che andranno al ballottaggio per la corsa alla presidenza della Regione Veneto. Nel voto sulla piattaforma Rousseau, non si è raggiunta la maggioranza assoluta tra i candidati in lizza e quindi si andrà al ballottaggio tra i due più votati.