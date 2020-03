Quarta busta a Roma, intercettata da cc

ROMA, 6 MAR - Ha le stesse caratteristiche degli altri tre plichi esplosivi recapitati a Roma nei giorni scorsi, la busta arrivata ieri mattina in una appartamento in zona Baldo degli Ubaldi, nel quartiere Boccea. E' quanto si apprende da fonti inquirenti dopo le prime verifiche effettuate sul plico dai carabinieri. Il plico era destinato ad un uomo, un libero professionista. In base a quanto si apprende è stato lui stesso ad avvisare i carabinieri della busta arrivata alla propria abitazione perché insospettito. Anche in questo caso si tratta di una busta gialla, formato A4, con dentro una scatoletta di legno con innesco ed esplosivo e sarebbe stata inviata nello stesso giorno delle altre. L'uomo è stato già interrogato dagli inquirenti. Al momento la pista seguita da chi indaga è quella di matrice anarchica antimilitarista.