De Micheli,ipotesi stop scuole più lungo

ROMA, 6 MAR - Sull'emergenza coronavirus "non escludo che dovremo prendere altre decisioni un po' impegnative". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, a SkyTg24. Nello specifico, sulla chiusura delle scuole, De Micheli ha detto: "Adesso sono chiuse fino al 15 e non escludiamo allungamenti di questa data, ma tutte le decisioni vengono condivise. Io sono pronta a condividere le decisioni anche più radicali per fermare il contagio".