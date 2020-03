Borsa: Europa resta pesante

MILANO, 6 MAR - Le Borse europee restano pesanti in attesa dell'avvio di Wall Street e con i futures statunitensi in negativo. In forte calo lo stoxx 600 (-3,6%), ai minimi da settembre 2019. Ancora in salita l'indice Vis, che misura volatilità dei mercati, che si attesta a 45 punti base, ai massimi da settembre 2011. In rosso Parigi (-3,6%), Francoforte (-3,5%), Madrid e Milano (-3,3%) e Londra (-3,2%). In forte calo il comparto energia (-4%), le compagnie aeree (-4,6%), l'automotive (-3,8%) e le banche (-3,6%).