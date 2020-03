Rapina in farmacia con mascherina medica

MILANO, 06.03.20 - Un uomo ha rapinato una farmacia a Milano indossando una mascherina medica del tipo utilizzato per proteggersi dal coronavirus. E' accaduto ieri alle 18.50 di ieri in via Murat. Il bandito ha fatto irruzione armato di un coltello e si è fatto consegnare 1.500 euro dalle due dipendenti presenti nella rivendita. Le indagini sono a cura della polizia.