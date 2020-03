Da monache Cascia preghiera a santa Rita

CASCIA (PERUGIA), 6 MAR - La madre priora del monastero Santa Rita, suor Maria Rosa Bernardinis, a nome della comunità Agostiniana di Cascia, esprime "profonda vicinanza a tutte le persone coinvolte nella situazione di emergenza dovuta al coronavirus, in Italia e nel mondo e si stringe in preghiera davanti all'urna che custodisce il corpo di Santa Rita". "In questi tempi difficili che ci vedono fragili e smarriti a causa del virus mi rivolgo a te amata Santa Rita e chiedo la tua intercessione presso il Signore - dice - per aiutare a non sentirsi soli coloro che sono in isolamento, anzi unisci noi tutti nella potenza della preghiera e nel tuo amorevole abbraccio". E rivolgendosi ancora alla santa degli "Impossibili", la priora chiede di "accogliere in cielo tutti coloro che hanno perduto la vita a causa del virus" e di portare "conforto alle loro famiglie, donando loro la pace del cuore".