Salvini, governo incapace su emergenza

ROMA, 4 MAR - "Questo governo non è in grado di gestire la normalità e tantomeno l'emergenza" del coronavirus. Lo sostiene Matteo Salvini in una lunga intervista a El Pais. Su un eventuale governo di unità o di emergenza "abbiamo detto che siamo disponibili con idee e progetti, ma non per formare un governo con il Pd o con il Movimento 5 stelle. I nostri voti sono disponibili se ci sono proposte utili per il Paese, ma non per tornare insieme a Giuseppe Conte. Prima se ne va, meglio è". Quindi, conclude Salvini: "Se questo governo cade, come è prevedibile, l'unica strada è il voto".