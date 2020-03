Coronavirus: positivo medico Cagliari

CAGLIARI, 6 MAR - Quinto caso di coronavirus in Sardegna. Si tratta di un medico cagliaritano entrato in contatto con il primo paziente risultato positivo al test, ossia l'imprenditore di 42 anni ricoverato al Santissima Trinità di Is Mirrionis a Cagliari, e che nei giorni scorsi era stato a Rimini per la fiera delle birre artigianali. Lo apprende l'ANSA da fonti della Regione. Il nuovo contagiato si trova a casa perché le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti. A casa anche i due nuoresi risultati positivi ieri al tampone: una donna che era stata a Udine per il congresso di agraria dove era rimasto contagiato anche un professore di Cagliari, e il suo compagno.