Trasferito intero reparto a Savona

GENOVA, 5 MAR - Un intero reparto ospedaliero è stato trasferito oggi all'Ospedale San Paolo di Savona dopo il caso di un paziente con il coronavirus ricoverato e successivamente morto. Si tratta del reparto di Neurologia. Della morte dell'uomo, 79 anni, residente in provincia di Savona, è stata data notizia stamani. Il paziente, ha spiegato ora l'ospedale in una nota, "presentava un quadro clinico complesso, era ricoverato in neurologia in una camera singola, come appoggio dalla medicina, e nella notte è stato trasferito all'Ospedale San Martino di Genova, dove è deceduto". I 14 pazienti del reparto "sono stati trasferiti presso la day surgery predisposta in via preventiva per eventuali emergenze" ha spiegato l'Ospedale. "Il trasferimento è avvenuto seguendo le procedure per evitare contaminazioni. Il reparto è quindi regolarmente operativo nella nuova sede". Gli infermieri sono in sorveglianza attiva e la sede originaria è stata sottoposta a sanificazione.