Coronavirus: l' Opera di Roma annulla Il Corsaro e Turandot

ROMA, 05 MAR - Il Teatro dell'Opera di Roma informa che, in ottemperanza al Dpcm del 4 marzo emanato dalla Presidenza del Consiglio al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, sono annullati gli spettacoli: Il Corsaro (giovedì 5, venerdì 6, sabato 7, domenica 8 marzo) e Turandot (martedì 24 (anteprima giovani), mercoledì 25, venerdì 27, sabato 28, domenica 29, martedì 31 marzo, mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 aprile) Chi avesse già acquistato i biglietti, assicurano dal Costanzi, potrà ricevere il rimborso, nei trenta giorni successivi alla data dello spettacolo annullato. Ecco come: a) chi ha comprato i biglietti on line sul sito ufficiale www.ticketone.it riceverà in automatico il rimborso sulla carta di credito adoperata per l'operazione; b) chi li ha acquistati in un'agenzia Ticketone potrà invece recarsi per il rimborso allo stesso sportello dove ha operato l'acquisto, restituendo i biglietti; c) i biglietti acquistati alla biglietteria del Teatro dell'Opera dovranno essere restituiti presso gli sportelli del botteghino (Piazza Beniamino Gigli) dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18, e la domenica, dalle 9 alle 13.30. Per chiarimenti e informazioni: ufficio.biglietteria@operaroma.it oppure 06.48160255 negli orari di biglietteria. (ANSA).