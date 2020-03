306 mila umbri al voto per le Suppletive

TERNI, 5 MAR - Sono poco più di 306 mila, di cui 147 mila uomini e 159 mila donne circa, gli umbri chiamati alle urne domenica per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, indipendente in quota Lega, eletta lo scorso ottobre presidente della Regione. Sessanta i comuni interessati alle urne, 33 quelli della provincia di Terni (per un totale di 168 mila 635 elettori) e 27 della provincia di Perugia (137 mila 747 elettori). I seggi - aperti dalle 7 alle 23 - saranno in totale 509, 295 nel Ternano e 214 nel Perugino.