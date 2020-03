Ue,'decisi a proteggere confini esterni'

BRUXELLES, 4 MAR - "L'Ue e i suoi Stati membri restano determinati a proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione europea. Gli attraversamenti illegali non saranno tollerati". E' un passo delle conclusioni del consiglio straordinario affari interni Ue sulla situazione al confine turco-greco. "A tale proposito, l'Ue e i suoi Stati membri prenderanno tutte le misure necessarie, conformemente al diritto dell'Ue e internazionale", prosegue la nota. Intanto il portavoce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fa sapere: "Non abbiamo mai considerato i rifugiati come uno strumento di ricatto politico", respingendo le accuse giunte da diversi leader europei dopo che Ankara ha annunciato che avrebbe lasciato passare i migranti che vogliono recarsi nell'Ue in risposta al mancato sostegno alle sue iniziative in Siria.