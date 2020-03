Coronavirus:vivaisti,blocchi a frontiere

PISTOIA, 3 MAR - Allarme dei vivaisti di Pistoia per il coronavirus. Il presidente del distretto, Francesco Mati, parla di Tir respinti dalle frontiere e di blocchi della merce. "Problemi assurdi - spiega -, ci sono camion rimandati indietro. I problemi alle dogane ci sono stati segnalati da una decina di aziende del territorio pistoiese ed hanno riguardato sia il transito di piante ornamentali verso l'Europa dell'Est, sia e soprattutto verso Balcani, Grecia e Turchia che è uno dei Paesi dove la nostra produzione viene più esportata". Per Mati alcuni blocchi avrebbero riguardato anche il transito verso il Nord Europa. E aggiunge: "A farsi prendere dal panico non sono solo gli italiani. La stessa cosa, infatti, vale per gli altri paesi europei, anche se le piante non portano assolutamente questo tipo di malattie". Sul blocco dei Tir che trasportano piante Mati evidenzia che si tratta di "merce deperibile che non può stare ferma sui camion a lungo, è un danno enorme".