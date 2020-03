Lady Gaga annuncia nuovo album, Chromatica

NEW YORK, 03 MAR - Si chiamerà 'Chromatica' e sarà il sesto album per Lady Gaga. Lo ha annunciato la stessa popstar con un post su Instagram. Si tratta del sesto album e uscirà il prossimo dieci aprile. La notizia di un nuovo album segue di pochi giorni l'uscita del singolo 'Stupid Love', accompagnato anche da un video in cui Gaga appare come un'eroina extra-terrestre tutta in rosa. "Benvenuti in Chromatica - scrive Lady Gaga su Instagram - in uscita il 10 aprile". Poi aggiunge che la foto del post non è quella della copertina. La foto è un logo in rosa con un simbolo che è la combinazione di uno sperma e una lancia. Secondo quanto si vede sulla pagina di iTunes, l'album conterrà 16 brani e oltre al formato digitale sarà disponibile anche su cd, vinile e persino cassetta. (ANSA).