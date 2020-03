Due donne vincono il premio Pritzker di architettura

NEW YORK, 03 MAR - Va a due architette irlandesi, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, il prestigioso Premio Pritzker, considerato l'equivalente dell'Oscar per l'architettura. Farrell e McNamara hanno disegnato tra l'altro l'edificio della Scuola di Economia della Bocconi di Milano. Solo altre tre donne hanno vinto un Pritzker in passato: Zaha Hadid nel 2004, Kazuyo Sejima nel 2010 (con Ryue Nishizawa) e Carme Pigem nel 2017 (con Ramón Vilalta e Rafael Aranda). (ANSA).