Sorpreso a rubare in chiesa, denunciato

TRIESTE, 3 MAR - Un uomo di 47 anni, cittadino bulgaro, senza fissa dimora, è stato denunciato per furto aggravato dalla Polizia per aver rubato le offerte delle cassette all'interno della chiesa di San Girolamo di Trieste. A chiamare le forze dell'ordine è stato lo stesso parroco, accortosi di quanto stava accadendo. Sul posto è giunta una volante, che ha identificato l'uomo, trovato in possesso di circa 43 euro suddivisi in monete e banconote stropicciate, di una torcia in metallo di piccole dimensioni e di una cinghia con apposto del nastro bioadesivo. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, l'uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica. (ANSA).