Il 5 esce The Grudge, strategia d'attacco contro il coronavirus

ROMA, 03 MAR - All'uscita importante di Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue, sull'onda dell'Orso d'argento come migliore attore al festival di Berlino, si è aggiunta per questo fine settimana, da giovedì 5 marzo, quella del film di Sony, l'horror prodotto da Sam Raimi The Grudge, sbloccato dopo la sospensione (insieme ad altri due titoli della major Un amico straordinario e Charlie's Angels). Il cinema che tenta di invertire la tendenza si muove. Oggi alla riunione straordinaria tra i rappresentanti delle distribuzione è stato fatto il punto per una strategia il più possibile comune e reattiva. "Sono confermate per la prossima settimana due uscite importanti: I Miserabili di Ladj Ly - ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes e ha trionfato ai César ottenendo tra l'altro il premio come Miglior Film ndr - e il film d'animazione Artic. Stiamo lavorando - dice all'ANSA Luigi Lonigro, direttore di 01 e presidente della sezione distributori dell'Anica - per mettere in piedi una programmazione che sia di richiamo. L'obiettivo è avere la prossima settimana quattro titoli importanti in uscita. Ci siamo dati appuntamento lunedì mattina. Abbiamo anche varato delle mini campagne di informazione per i circuiti in cui vogliamo informare che le sale sono salubri, perché ci atteniamo al protocollo dei luoghi pubblici e di lavoro emanato per l'emergenza coronavirus, e far capire alle persone che non bisogna avere paura e dunque a tornare in sala". (ANSA).