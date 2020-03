Federica Carta, mi rimetto in gioco con una nuova me

ROMA, 03 MAR - Cambio di look più aggressivo e sensuale, nuove sonorità, una pagina bianca tutta da scrivere. Federica Carta torna, con i suoi 21 anni, pronta a rimettersi in gioco. Il 6 marzo esce il brano Bullshit, che segna il suo nuovo inizio. "Sono sempre la stessa brava ragazza di prima, ma ho cominciato a tirar fuori anche altro che avevo dentro di me. Sono sempre stata vista come una principessa Disney - racconta all'ANSA la cantante romana. uscita da Amici tre anni fa e con alle spalle già una partecipazione al Festival di Sanremo lo scorso anno in coppia con Shade -, ma sto imparando anche a valorizzare il mio lato più femminile". La nuova Federica riparte da Bullshit, un brano dalle sonorità urban-pop scritto da K Beezy insieme a Katoo, che è anche produttore. "La scorsa estate cercavo di uscire da un amore un po' marcio con un ragazzo, mi ero bloccata anche nella scrittura. Quando mi è arrivato questo brano sono rimasta colpita dalla capacità che aveva di descrivere il momento che stavo vivendo. Da lì sono ripartita per riprendere in mano la mia vita sia personale che artistica". Da Bullshit quindi si riparte per un nuovo percorso, che vedrà nei prossimi mesi l'uscita di un album. (ANSA).