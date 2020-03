Alberghi Firenze,rischio calo fatturato

FIRENZE, 03 MAR - Le conseguenze del Coronavirus rischiano di costare 200 milioni di euro agli albergatori fiorentini in mancate entrate, visto il crollo dei flussi turistici, e già le sole cancellazioni di questo periodo valgono 120 milioni in meno: l'allarme è stato lanciato oggi da Giancarlo Carniani, presidente della sezione albergatori di Confindustria Firenze, e Giovanpaolo Innocenti, presidente del consorzio Firenze Albergo che raccoglie circa 200 strutture su Firenze e provincia. "E' qualcosa di molto più grave delle crisi terroristiche, dell'11 settembre e della guerra del Golfo, non abbiamo mai assistito a qualcosa del genere", lamenta Carniani, per il quale "marzo e aprile sono praticamente persi", e questa situazione "bisogna che si risolva velocemente se no i problemi occupazionali saranno enormi". Fra le richieste degli albergatori, la sospensione di Imu e Tari, una moratoria sui mutui, l'attivazione di ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto, una revisione del Decreto Dignità.