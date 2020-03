Coronavirus, laurea via web a Bologna

FABRIANO (ANCONA), 3 MAR - Una studentessa 23enne di Fabriano Martina Cerioni ha discusso la tesi della laurea triennale in Storia moderna su "Storia e storie del monastero di Sant'Onofrio in Fabriano" via web, in collegamento con Bologna, a causa dell'emergenza coronavirus. Lo riferisce oggi il Corriere Adriatico. "L'Alma Mater Studiorum - racconta la studentessa - mi ha comunicato che la discussione della tesi doveva avvenire via telematica a causa del coronavirus. Ieri mattina, 2 marzo, mi sono collegata in videoconferenza e ho discusso la mia tesi". Martina ha ottenuto il massimo del punteggio, 3 su 3. Ora attende la proclamazione con il voto complessivo ed è stata convocata a Bologna il 3 aprile per la cerimonia. "A sostenermi, la mia famiglia e gli amici più cari che erano con me, ma a casa e non nell'aula dell'Università", racconta ancora emozionata la studentessa. Per lei la vera festa si svolgerà ad aprile con la proclamazione ufficiale a Bologna, "coronavirus permettendo".