Coronavirus: nuove coperture da Generali

MILANO, 3 MAR - Generali Italia e Alleanza Assicurazioni rispondono all'emergenza Coronavirus con nuove coperture assicurative per famiglie e imprese. "In un'ottica di continua prevenzione e informazione - spiega Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines - abbiamo messo in campo le nostre competenze per restituire quello che sappiamo fare al meglio: affrontare eventi imprevisti". "Da oggi, oltre al piano di azioni a favore dei nostri clienti residenti nelle aree focolaio del Coronavirus, abbiamo previsto nuove soluzioni per essere al fianco di famiglie e imprese". Per le prime è prevista una diaria da ricovero in caso di ospedalizzazione e erogazione di un capitale in caso di terapia intensiva mentre per gli imprenditori un sostegno alle imprese con indennità in caso di interruzione di attività.