Tedesco positivo era a mondiali biathlon

BOLZANO, 3 MAR - Il turista tedesco di 68 anni, affetto da coronavirus dopo un soggiorno in Alto Adige, per un'intera settimana ha seguito i mondiali di biathlon ad Anterselva. Lo scrive il quotidiano Dolomiten citando l'assessorato alla Salute della Bassa Sassonia. La manifestazione sportiva ha registrato 20.000 spettatori al giorno. La comitiva di 46 turisti soggiornava a Monguelfo e ogni giorno raggiungeva il centro biathlon con il bus navetta. La comitiva - scrive il Dolomiten - ha soggiornato in val Pusteria dal 17 al 23 febbraio. Al ritorno a Uetze in Germania, l'uomo ha iniziato ad accusare i primi sintomi, sabato sera è stato infine riscontrato il coronavirus. Anche la moglie è risultata positiva. Vengono sottoposti all'esame del tampone i compagni di viaggio, come anche le persone che sono stati in contatto con loro nella pensione di Monguelfo. Secondo il giornale, è invece impossibile risalire agli altri contatti sui bus navette e nello stadio.