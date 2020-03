A Codogno distribuzione di mascherine

MILANO, 3 MAR - Inizia oggi la distribuzione della mascherine ai cittadini di Codogno. Dalle 10 alle 17 (o fino a esaurimento scorte) l'appuntamento è al Centro Operativo della Protezione Civile al Polo fieristico. Per avere le mascherine è necessaria la tessera sanitaria "per ogni persona per cui si intende effettuare il ritiro. E' possibile farlo anche per parenti, vicini di casa, conoscenti e amici purché residenti nel comune di Codogno", spiegano sul sito del municipio, sottolineando che vengono "consegnate n. 3 mascherine per ogni tessera sanitaria presentata". All'avviso è allegato anche un "Consiglio di civiltà: date la priorità a chi ha veramente bisogno e ne è sprovvisto". Chi invece non si può muovere ed è "in reale difficoltà" può telefonare per la consegna a domicilio alla protezione civile.