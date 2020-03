Coronavirus: FI, ok a sforamento deficit

ROMA, 2 MAR - "Noi voteremo lo sforamento temporaneo del deficit, però le nostre proposte non devono essere solo una coreografia, ma una parte integrante della proposta governativa". Lo ha detto la capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini, parlando dell'emergenza coronavirus in una conferenza stampa a Roma. Però, ha aggiunto il responsabile economico azzurro, Renato brunetta, sforare di altri "due decimali è risibile, ridicolo". "Quello che serve - ha continuato Brunetta - è un intervento europeo di base pubblica, soprattutto con gli investimenti: un New deal o piano Marshall. Serve una grande risposta europea di investimenti". "Se si devono individuare dei budget per tutelare i comparti sanitari ed economico - ha aggiunto Anna Maria Bernini - le cifre stanziate finora non sono state adeguate. Per trovare i fondi bisogna tagliare la spesa improduttiva, come il reddito di cittadinanza e altre amenità".