Morto a Lubiana Ulay, compagno di Marina Abramovic

LUBIANA, 02 MAR - L'artista concettuale Frank Uwe Laysiepen, noto con il nome artistico Ulay, è morto all'età di 77 anni a Lubiana, la capitale slovena dove viveva da alcuni anni. Ne hanno dato notizia i media locali. Malato da tempo di cancro, Ulay era uno dei più importanti artisti visivi contemporanei, conosciuto anche per il suo sodalizio artistico con l'artista Marina Abramovic, alla quale è stato legato sentimentalmente per un lungo periodo. Ulay, nato a Solingen in Germania, dal 2009 viveva tra Amsterdam, città che frequentava dal 1968, e Lubiana, dove si era stabilito negli ultimi anni e dove è deceduto. (ANSA).