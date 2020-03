Suppletive: Zingaretti, premiato il Pd

ROMA, 2 MAR - "La vittoria di Gualtieri dopo quella in Emilia Romagna e a Napoli è un ennesimo segnale che premia l'unità ed in particolare chi, tra le forze politiche, e checché se ne dica, è una forza non subalterna a nessuno ma la più unitaria". Lo ha detto il segretario del PD Nicola Zingaretti commentando l'elezione del ministro dem Roberto Gualtieri alle suppletive nel collegio Lazio 1. "È un fattore che premia perché le persone vogliono uscire dall'incubo della crisi, dei litigi, dei picconi e vogliono persone responsabili che sappiano rispondere ai problemi e non solo che li raccontano", ha aggiunto.