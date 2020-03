Salvini, dove c'è Renzi non c'è Lega

ROMA, 2 MAR - "Mi spiace se qualche alleato veda nel fare opposizione facendo proposte voglia di governare con il Pd, con Renzi e i 5s: mi spiace, dove c'è il Pd non c'è la Lega, non c'è Salvini". Lo dice Matteo Salvini in diretta live su Fb."Da dieci giorni avanziamo proposte economiche e in cambio otteniamo insulti. Io continuo testardamente a portare proposte ma questo non significa fare inciuci e governissimi", aggiunge.