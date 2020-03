Spallanzani, 7 postivi a Spallanzani

ROMA, 02 MAR - "In questo momento sono ricoverati 7 casi positivo al nuovo Coronavirus compreso la coppia cinese completamente negativizzata". E' quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'ospedale Spallanzani. Un agente di Polizia di Stato, positivo al test per il nuovo Coronavirus, con un link epidemiologico lombardo, un nucleo familiare, composto da madre, padre e figlia, residenti a Fiumicino anche loro con link epidemiologico lombardo. Un paziente ricoverato venuto in contatto col focolaio Veneto. E la coppia cinese ormai guarita. Questi stando al bollettino dello Spallanzani sono i sette ricoverati positivi. "Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di un caso che presenta una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale", precisa il bollettino.