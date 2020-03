Gian Arturo Ferrari e Villalta tra nuove proposte

ROMA, 02 MAR - Rush finale per la presentazione dei libri segnalati dagli Amici della Domenica al Premio Strega 2020. Con gli ultimi cinque titoli pubblicati sul sito www.premiostrega.it, il numero è arrivato a 40. C'è tempo fino al 3 marzo alle 12.00 e nelle ore che rimangano, prima della chiusura, le proposte sono destinate a crescere. Nel 2019 era stato raggiunto il record assoluto di 57 libri segnalati e non è detto che nel 2020 non venga superato. I cinque nuovi titoli sono: Gian Arturo Ferrari con 'Ragazzo italiano' (Feltrinelli), proposto da Margaret Mazzantini; Valerio Gaglione e Fabio Izzo con 'Uccidendo il secondo cane' (Oblomov), proposto da Piero Mastroberardino; Giovanni Ricciardi con 'La vendetta di Oreste'(Fazi), proposto da Saverio Simonelli; Marina Valensise con 'La temeraria. Luciana Fossati Gawronska, un romanzo del Novecento' (Marsilio), proposto da Eva Cantarella e Gian Mario Villalta, con 'L'apprendista' (SEM), proposto da Franco Buffoni. L'annuncio della dozzina sarà il 15 marzo alla festa del libro e della lettura Libri Come, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La prima votazione, in cui verrà scelta la cinquina, sarà il 10 giugno, quasi sicuramente al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra e non nella storica sede a Casa Bellonci che verrà ristrutturata per trasformarsi in Casa Museo. La cerimonia finale, con la scelta del vincitore dell'edizione 2020, si svolgerà il 2 luglio al Ninfeo di Villa Giulia. (ANSA).