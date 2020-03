Nokia: dopo 25 anni Suri lascia guida

MILANO, 2 MAR - Dopo 25 anni il ceo di Nokia Rajeev Suri si dimette e il cda ha nominato come presidente e ceo Pekka Lundmark, attualmente presidente e cEO di Fortum, una delle principali società energetiche con sede in Finlandia. Lo si legge in una nota del gruppo. Rajeev Suri, attuale presidente e Ceo di Nokia lascerà il suo incarico il 31 agosto 2020 e continuerà a fungere da consulente del Consiglio di amministrazione Nokia fino al 1 gennaio 2021. "Pekka è la persona giusta per guidare Nokia nei prossimi anni", ha dichiarato Sari Baldauf, vicepresidente del consiglio di amministrazione e presidente di Nokia.