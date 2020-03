Coronavirus: Crimi, Pd non dia numeri

ROMA, 2 MAR - "Non ci è piaciuto che l'annuncio" di nuove risorse in deficit "sia stato fatto dai giornali il giorno delle elezioni. Ma le misure vanno prese, non devono essere sparati numeri a caso, vanno prese le misure che servono". Lo dice il capo politico del M5S Vito Crimi ai microfoni di Radio 24 tornando sull'irritazione del M5S nei confronti del Pd e di Roberto Gualtieri. "Il nostro è sempre un atteggiamento leale e continueremo ad averlo, poi quando succedono queste cose ci si confronta e si va avanti", continua Crimi.