Coronavirus: sindaco Nembro tra positivi

BERGAMO, 1 MAR - C'è anche il sindaco di Nembro, poco più di 11.500 abitanti in provincia di Bergamo, tra i contagiati dal coronavirus. E' quanto emerso nel corso della conferenza stampa di Palazzo Lombardia per fare il punto sull'emergenza. Lo stesso primo cittadino, Claudio Cancelli, ha pubblicato un video su Facebook per informare i concittadini della sua positività al virus. "Sto bene, ho avuto due giorni con qualche linea di febbre che da ieri non c'è più e sono in isolamento da giovedì mattina coi primi sintomi", dice il sindaco. "È giusto che lo sappiate da me piuttosto che dagli organi di stampa", aggiunge il sindaco di Nembro, che si dice "sereno e attivo nel seguire le attività del Comune, anche se ovviamente da casa nella mia camera di isolamento".