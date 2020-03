Lombardia, 984 positivi e 24 decessi

MILANO, 1 MAR - "Siamo arrivati a 984 casi positivi, di cui 406 ricoverati non in terapia intensiva, 106 in terapia intensiva. Abbiamo in isolamento domiciliare, cioè positivi asintomatici, 375 persone. I dimessi sono 73, il numero dei deceduti è salito a 24". E' il bilancio del nono giorno dell'emergenza coronavirus in Lombardia secondo quando reso noto in conferenza stampa dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.