Vescovo Piacenza celebra messa streaming

PIACENZA, 1 MAR - Per prevenire il contagio da Coronavirus, anche la messa domenicale è in streaming. A Piacenza, zona dell'Emilia-Romagna più colpita vista la vicinanza con il Basso Lodigiano, il vescovo Gianni Ambrosio, anziché celebrare la messa domenicale in Cattedrale, lo ha fatto in una cappella adiacente alla Curia. La celebrazione è stata trasmessa in streaming sui canali della Diocesi piacentina e in diretta sull'emittente locale TeleLibertà. "Tutta la nostra vita - ha detto il vescovo - è come sconvolta da questo Coronavirus. Questo cammino di Quaresima è un cammino di vita e di speranza, per vivere in Comunione con tutti, in particolare con chi è in una situazione di difficoltà".