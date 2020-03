Coronavirus: Lourdes chiude le piscine

ROMA, 1 MAR - Il santuario mariano di Lourdes, sui Pirenei francesi, ha chiuso le piscine "per precauzione" e "fino a nuovo ordine". Lo comunica lo stesso santuario precisando che la stagione dei pellegrinaggi di gruppo, che comincerà il 5 aprile, domenica delle Palme, non verrà comunque compromessa. "Il Servizio di prevenzione-sicurezza del Santuario ha una procedura per qualsiasi intervento di assistenza a chiunque presenti sintomi di Coronavirus", informa il sito cattolico specificando di avere a diposizione anche l' "equipaggiamento protettivo". Le piscine a Lourdes sono delle vasche dove i malati, ma anche i pellegrini sani, si bagnano per rinnovare il ricordo del loro battesimo.